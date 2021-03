Si è spento lo storico gommista castelvetranese Carmelo Agate detto “Tirinnanni”

del 2021-03-16

Carmelo Agate, probabilmente il primo gommista di biciclette, si è spento a Castelvetrano. Lo ricordano in tanti con affetto per la sua passione per le biciclette che riusciva a riparare, grazie alla sua grande esperienza iniziata fin da giovanissimo.

Buono d'animo, lu Zu Carmelo nella sua piccola officina al numero 28 di piazza San Giovanni non diceva mai di no a chi gli chiedeva di potere gonfiare le ruote delle bici, pronto però ad arrabbiarsi quando veniva lasciato il tubo collegato al compressore in mezzo alla strada con ostacolo per il passaggio delle auto . In tanti lo ricordano affettuosamente come "lu Zu Carmelo Tirinnanni". Ciao Carmelo, ci mancherai. La Redazione si unisce alle condoglianze per la sua scomparsa