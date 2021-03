Autostrada Palermo-Mazara del Vallo, auto va a fuoco. Nessun danno per le persone a bordo

di: Redazione - del 2021-03-17

Un incendio si è verificato stamane, intorno alle 7.15, lungo l'autostrada A29, nei pressi dello svincolo per Salemi, quando un'auto con a bordo due donne è andata a fuoco a causa di un corto circuito. La Mercedes viaggiava in direzione Palermo, quando le fiamme hanno avvolto l'auto che è andata distrutta. Per fortuna nessun danno alle persone, che hanno abbandonato l'autovettura non appena hanno visto il fumo sprigionarsi dal vano motore. Sul posto la Polizia Stradale, gli operai dell'Anas e i Vigili del Fuoco di Castelvetrano.