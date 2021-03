Lavori per oltre 60 Mila Euro alla piazza in legno di Marinella di Selinunte. Avviso del Comune

di: Redazione - del 2021-03-18

Il Comune di Castelvetrano, in quanto socio del Flag Il Sole e l’Azzurro, partecipa con il territorio di sua competenza ai piani e alle strategie di sviluppo locale del Flag stesso, a valere su Fondi europei. Tale strategia di sviluppo comprende la “Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” per una spesa complessiva di 80.000,00 euro.

I lavori di riqualificazione consistono nella realizzazione di una piattaforma lignea in sostituzione di quella esistente. La base d’asta è fissata in 63.489,26 euro oltre gli oneri per la sicurezza per 1.591,63 euro.

Nel corso degli anni la piattaforma in legno si era ammalorata e alcune tavole rotte avevano causato anche la caduta di persone.