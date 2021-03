Lunghe code sulla A29 per incendio ad autocompattatore

di: Redazione - del 2021-03-17

Code per una decina di chilometri sulla A29, a partire da Terrasini, a causa dell'incendio di un autocompattatore nei pressi di Capaci. Per raggiungere Palermo o l'Aeroporto di Punta Raisi, tutti i mezzi sono convogliati dalla Polizia Stradale a Villagrazia di Carini. Per raggiungere il capoluogo siciliano si consiglia la provinciale per Partinico perché l'autostrada rimarrà chiusa ancora per qualche ora per consentire la bonifica dell'area. Sul posto la Polizia stradale di Palermo e Alcamo.