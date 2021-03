L'ex Comando della P.M. potrebbe ospitare Ufficio Anagrafe? Valutazioni in corso del Comune

di: Francesca Caprarotta - del 2021-03-19

Continua la riorganizzazione degli uffici a Castelvetrano. Presto, infatti l’anagrafe potrebbe essere trasferita in piazza Matteotti, presso la struttura che fino a qualche mese fa ospitava la polizia municipale, spostatasi nel centro polifunzionale di in via Campobello nel quartiere Belvedere.

Proprio in questi giorni, l’amministrazione ha effettuato un sopralluogo nei locali di piazza Matteotti per valutarne lo stato.

Indubbiamente, lo spostamento dall’Informa giovani dell’anagrafe e degli altri servizi comporterebbe un vantaggio, in quanto tale edificio è di proprietà della Regione Siciliana, mentre i locali di piazza Matteotti appartengono al comune. Sicuramente, sarebbe un risparmio per le casse povere di Castelvetrano.