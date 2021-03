A Partanna ok al baratto amministrativo. Risparmi sui tributi locali in cambio di lavori utili per la comunità

di: Francesca Caprarotta - del 2021-03-20

Al fine di ottimizzare la partecipazione del cittadino per un’innovazione sociale efficace, che porti a soddisfare uno sviluppo economico e sociale, a Partanna adotta il baratto amministrativo, che permetterà ai cittadini, che in forma volontaria svolgeranno delle attività di cura e gestione di aree ed immobili pubblici, di “barattare” la propria prestazione con i tributi locali.

Il regolamento comunale del baratto amministrativo è stato approvato dal consiglio comunale all’unanimità, su proposta del gruppo consiliare “Cambia Partanna”, con delibera n. 20 del 10-03-2021.

“Il baratto ammnistrativo è stato proposto al gruppo dal nostro concittadino Nicolò Tammuzza, sia come idea che come regolamento. – ha dichiarato ai microfoni di Castelvetranonews il consigliere Davide Traina - Il baratto amministrativo permetterà ai partannesi di svolgere alcuni lavori utili alla nostra comunità, ricevendo in cambio una riduzione delle tasse comunali.

Inoltre, tale regolamento allinea il Comune di Partanna all'art. 190 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016, che così recita: “I contratti potranno riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso [..] ricevendo in cambio riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa””.

Pertanto, i cittadini singoli o associati potranno prendersi cura degli angoli del paese, con un ritorno anche dal punto di vista economico, scambiando le ore di lavoro con parte dell’imposto del canone unico patrimoniale, che dallo scorso 1° gennaio 2021 (secondo la legge di bilancio 2020) ingloberà in un unico prelievo IMU, TARI, COSAP, TOSAP e altre imposte locali.

Tra i requisiti e i criteri da rispettare per usufruire del baratto amministrativo, vi è un livello ISEE minore o uguale a €20.000,00, assenza di contenzioso con il comune, stato di disoccupazione o cassa integrazione, nuclei familiari con bisogni speciali o numerosi o con minori a carico, etc.. .

L’intervento del cittadino (o dall’associazione) sarà quantificato in ore, suddivise in moduli da 8 ore ciascuno. Per ogni ora giornaliera, sarà riconosciuto un importo di €9,00 del tributo oggetto del baratto amministrativo. Il modulo base di 8 ore potrà essere realizzato in più giorni. Coloro che vorranno aderire al baratto amministrativo potranno presentare l’istanza presso l’ufficio tributi del comune, in seguito all’emanazione di specifico bando.