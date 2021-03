La Folgore scalda i motori in vista della ripartenza del Campionato. Vito Signorello potrebbe essere il nuovo allenatore

del 2021-03-20

Vito Signorello potrebbe essere il nuovo allenatore della Folgore alla ripartenza del campionato. Pare che lo sponsor della società Vincenzo Onorio abbia accettato la proposta di alcuni sportivi e tifosi di finire il campionato visto che lo stesso maggiore finanziatore dei rossoneri è molto impegnato per motivi di lavoro fuori Sicilia.

Beniamino Monteverde e Lillo Maggio stanno facendo da traino per non far rimanere ai box la società che resta invariata nell’assetto con l’impegno di far ripartire il campionato dei rossoneri con solo rimborsi spesa per gli atleti.

Lo stesso Vito Signorello conferma i contatti: “Quando la Folgore mi chiama io rispondo e lo farò a titolo assolutamente gratuito. A giorni dovrei incontrare diversi atleti che accetterebbero di indossare la nostra gloriosa maglia”.