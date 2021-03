del 2021-03-20

L'Ufficio idrico comunale rende noto alla cittadinanza che il pozzo ex La Cascia sito in c.da Bigini, nel territorio di Partanna, é in stato di fermo. Questo potrà comportare un problema di erogazione idrica. L’Amministrazione Comunale è al lavoro assieme agli uffici per risolvere la problematica.

Foto:archivio