Salemi, in tempo di pandemia un contest fotografico per mantenere viva la tradizione di San Giuseppe

di: Redazione - del 2021-03-19

A causa della pandemia, qust'anno i festeggiamenti in onore di san Giuseppe non si terranno come di consueto, ma il Comune di Salemi, ha organizzato delle iniziative alternative. Questa la dichiarazione del Sindaco Venuti:

"La pandemia ci impedisce di vivere la Festa di San Giuseppe come abbiamo sempre fatto ma i colori e la bellezza della nostra tradizione possono comunque rivivere attraverso i ricordi più belli di ognuno di noi. Invito a sostenere l'iniziativa di Ecomuseo del Grano e del Pane_Salemi di un contest fotografico che mantenga viva la tradizione. Quando il Covid-19 sarà solo un ricordo torneremo a vivere la festa di San Giuseppe come abbiamo sempre fatto.

Nel pomeriggio di oggi, inoltre, ci sarà la possibilità di vivere San Giuseppe seguendo attraverso i social la benedizione della cena allestita dal Comune e dall'associazione Pusillesi nella chiesa di San Bartolomeo".