Coronavirus: l’impatto della pandemia nel settore del gambling e dei casinò online

di: Luca Beni - del 2021-03-19

(ph. www.casinoonlineitaliani.info)

Crescite in calo in tutti i settori. Anche in quello del gioco

Nel 2020 lo scoppio della pandemia ha causato un brusco freno alla crescita dell’economia. Coinvolti anche i settori che non conoscevano crisi, come il mondo dello sport o quello del gioco, sia dal vivo che online. Si è stimata infatti una raccolta mondiale del gioco in calo del 25% rispetto al 2019, secondo H2 Gambling Capital. Il lockdown e le misure di contenimento della pandemia hanno fatto chiudere le porte a sale da gioco, sale slot e altre sedi in cui coltivare questo tipo di intrattenimento. Di contro, gli appassionati del settore si sono riversati su internet, passando nella quasi totalità dei casi al gioco online.

Il gioco com’era prima e com’è oggi

Secondo il Libro Blu 2019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la situazione pre-Covid in Italia era molto diversa da quella attuale. Per quanto riguarda il gioco online, le entrate confermavano un’ascesa impressionante di questa nuova modalità di intrattenimento, grazie alla crescente popolarità di giochi di carte come poker e blackjack.

Molti casinò tradizionali hanno iniziato ad adattarsi alle nuove tendenze e così hanno creato la loro “controparte” anche online, offrendo agli appassionati di giocare ai propri giochi preferiti anche da casa e cercando di ricreare su schermo – per quanto possibile – l’atmosfera di un vero casinò.

Man mano che aumentava il successo del gioco online, sono nate sempre più piattaforme, purtroppo non sempre legali, e conseguentemente è cresciuta sempre più l’esigenza di una maggiore sicurezza in rete. Oggi gli utenti sono costantemente avvisati sui pericoli e soprattutto invitati a prestare attenzione al tipo di sito che scelgono per divertirsi e a ricercarne i più sicuri.

Nascono così numerosi siti che corrono in aiuto dei giocatori: evitando numerose ed estenuanti ricerche, l’utente cliccando ad esempio su miglioricasino.com può accedere direttamente alla lista dei migliori casinò online, piattaforme che promuovono un gioco responsabile, legale e certificato AAMS.

Circa invece il gioco dal vivo, quello prevalentemente formato ad esempio da slot machines e videolottery, la raccolta delle entrate si attestava nel 2019 a 64 miliardi di euro circa, confermando un andamento costante nel triennio 2017-19.

Blocchi, restrizioni e chiusure varie, hanno, però, riportato il business del settore del gioco a dieci anni fa, vanificando quei progressi economici che lo avevano classificato come uno dei più fiorenti.

Alla minaccia virus va aggiunta anche la lotta del governo alla patologia del gioco, che vede sempre nuove restrizioni e limitazioni per tutta l’industria.

Le conseguenze della pandemia nel gambling Secondo l’International Association of Gaming Regulators (IAGR), inevitabilmente lo scoppio della pandemia ha reso necessario un grande spirito di adattamento di individui e imprese a nuove abitudini.

Un sondaggio portato avanti dallo IAGR ha voluto esaminare le conseguenze della pandemia nel gambling ed ha evidenziato una consistente diminuzione delle entrate del comparto del gioco “dal vivo”, quello cioè praticato nelle varie sale giochi.

Il comparto delle lotterie invece non ha troppo risentito della pandemia: un calo c’è stato, ma non così consistente da determinare degli effetti negativi a lungo termine. I vari biglietti infatti, potendo essere venduti anche negli esercizi commerciali aperti durante tutto il periodo della pandemia (come supermercati e tabaccai), sono comunque stati acquistati in tutto il paese, anche se in quantità minore (che però è da ricondurre alla situazione economica generale italiana).

Chi ha pagato di più le conseguenze del Covid, sono stati i casinò tradizionali e le slot: nel sondaggio dello IAGR il 97% degli intervistati ha confermato una grossa diminuzione delle entrate. La causa scatenante è stata sicuramente il lungo lockdown che ha costretto a casa milioni di italiani nel 2020, ma anche le successive restrizioni che hanno comunque imposto la chiusura dei locali di gioco, e di tutte quelle sedi che avrebbero potuto provocare assembramenti.

Un grosso calo delle entrate è stato poi registrato nel settore delle scommesse, dato lo stop imposto anche al mondo dello sport. Per arginare il fenomeno molti operatori di scommesse si sono concentrati sugli eventi virtuali, ma chiaramente l’impatto di un qualunque e-sport non può essere paragonato alla popolarità di sport tradizionali come il calcio, o il tennis.

Tutto ciò ha portato delle gravi conseguenze anche nell’economia, dal momento che il settore del gambling e delle scommesse offre lavoro direttamente e indirettamente a migliaia di persone, che durante questo ultimo anno di pandemia sono di fatto rimaste senza occupazione.

La resilienza del settore del gioco

Certamente lo scoppio della pandemia ha causato non pochi problemi all’industria del gambling e a tutto quello a cui questo è legato, come una vera e propria reazione a catena.

Il fatto che però in passato questo settore si sia ben adattato alla rivoluzione tecnologica , cavalcandone anzi l’onda, dimostra quanto esso riesca ad adattarsi bene ai grandi cambiamenti.

Studi recenti dimostrano infatti come l’industria del gambling possa tornare nuovamente in crescita già a partire dal 2022, tornando velocemente ai dati pre-Covid. Probabilmente subirà un calo il comparto dell’online, coerentemente con la riapertura delle sale giochi, ma nulla di preoccupante, vista la grande resilienza del settore.