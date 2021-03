"Il ricordo della mia Selinunte e il 'profumo di Sicilia tra nostalgia e un tuffo nel passato". Il racconto di Giovanna Nilo

di: Doriana Margiotta - del 2021-03-20

Il periodo del lockdown è stato per molti l’occasione per dedicarsi ad una passione, ad un progetto che da tempo era riposto in un cassetto. Molti hanno riscoperto l’amore per la lettura, la musica, l’arte e la scrittura. È stato un modo per parecchi di noi di riempire quelle giornate infinite in cui eravamo costretti a stare a casa.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Abbiamo riscoperto il dono della lentezza e della riflessione e alcuni hanno deciso di mettere nero su bianco emozioni, ricordi e aneddoti legati alla propria vita personale.

È quello che è successo ad una nostra cara lettrice, la professoressa di matematica e scienze Giovanna Nilo, originaria di Castelvetrano, ma trasferitasi a Villadossola più di 30 anni fa per ragione di lavoro.

La professoressa Nilo trascorre ogni anno le vacanze estive a Triscina, ma ama profondamente anche Selinunte e Castelvetrano dove ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza. Questi luoghi sono la cornice in cui è ambientato il suo libro autobiografico “Profumi di Sicilia”, pubblicato sulla piattaforma Amazon Publishing. La nostra redazione ha avuto il piacere di poter parlare con lei di questo suo “lavoro di penna”.

Come è nata l’idea di scrivere un libro?

“Tutto inizia una mattina di aprile durante il primo lockdown, mi ritrovo a colazione con mio figlio Francesco, si parla del momento che stiamo vivendo e una mattina mi sento rivolgere la seguente domanda: "Mamma, raccontami un po' della tua giovinezza in Sicilia, sola con la nonna, perché il nonno era in Germania, giusto? Mi hai detto che è emigrato per lavoro quando avevi solo diciotto mesi... fino a quando ti sei trasferita in Piemonte”.

A quelle domande mi fermo un attimo a riflettere, mio figlio mi chiede di raccontargli alcuni episodi della mia vita. Sono emozionata, ma poi dico ma si, è arrivato il momento di trasferire a mio figlio il mio passato, i ricordi più importanti dell’infanzia e dell'adolescenza, che affiorano nella mia mente”.

Di cosa parla?

“Nel libro ripercorro episodi legati all'infanzia trascorsa a Selinunte in alcuni periodi dell’anno, perché a Selinunte abitava mia zia Caterina, cui ero molto legata. Castelvetrano e Triscina sono stati i luoghi della mia adolescenza e giovinezza, di cui ricordo sapori, odori e colori tipici del nostro territorio. Inoltre, metto in risalto i momenti più significativi, sottolineando alcuni valori come l'umiltà, la lealtà, l'onestà e l'amicizia che hanno rappresentato le basi del mio percorso di crescita”.

Quale "profumo di Sicilia" ricorda di più?

“I profumi che mi affiorano alla mente sono: l'odore del mare in quelle giornate in cui la brezza marina ti accarezza il viso. I sapori donateci dalla nostra terra, l'odore delle zagare.”

A chi lo dedica?

“Il libro lo dedico ai miei figli Nicola e Francesco, lo scopo è quello di lasciare una testimonianza del passato, il passato non va dimenticato ma tramandato”.

Cosa ama di più della nostra terra?

“Amo quel modo di vivere che mi sono lasciata alle spalle e che ti fa apprezzare nei minimi particolari tutto ciò che a che fare con la tua vita. Quello che mi manca di più è il rumore del mare, una passeggiata in spiaggia al tramonto, il calore del sole che scalda per 365 giorni all'anno la nostra Sicilia. Per finire i sapori della nostra tradizione culinaria”.

Vogliamo ringraziare la professoressa Giovanna Nilo per averci reso partecipi della sua bellissima esperienza di scrittrice e avere ripercorso con noi episodi legati alla sua vita trascorsa tra Castelvetrano, Triscina e Selinunte. La copertina del libro è un omaggio al nostro Parco Archeologico, negli anni in cui le dune non coprivano questo splendido scenario storico e naturale.

Chi come me ha avuto la fortuna di rimanere in Sicilia, probabilmente non comprende fino in fondo il senso di nostalgia di chi è dovuto andare via per motivi soprattutto lavorativi. Il senso di appartenenza alla propria terra è sempre un sentimento molto forte, che neanche le lunghe distanze riescono cancellare. La Sicilia è una terra complicata ma allo stesso tempo affascinate, piena di sfaccettature e di contraddizioni, ma rimane una terra generosa e accoglente.

“Io sono nato in Sicilia e lì l’uomo nasce isola nell’isola e rimane tale fino alla morte, anche vivendo lontano dall’aspra terra natìa circondata dal mare immenso e geloso” Luigi Pirandello.