Caso di scabbia a Castelvetrano. Uomo in isolamento presso l'Ospedale

del 2021-03-19

Da due giorni in isolamento un uomo G.M. di Castelvetrano per un caso di scabbia presso una stanza del Pronto Soccorso di Castelvetrano. Una malattia infettiva della pelle che necessita di cure particolari e di un ricovero presso una struttura sanitaria idonea che attualmente pare che non si trovi come posto letto.

La scabbia provoca un fastidioso prurito che peggiore durante la notte. Provoca piccole lesioni cutanee e può degenerare nella scabbia crostosa che di manifesta con eruzioni delle pelle squamose.

C’è una certa apprensione al Pronto Soccorso di Castelvetrano già alle prese con la pandemia e le altre emergenze quotidiane. Il periodo d’incubazione della malattia è di circa tre settimane. Il monitoraggio e il trattamento profilattico vanno estesi a tutti i conviventi e ai soggetti a stretto contatto.