Code e attesa per i vaccini anti Covid presso l’Ospedale di CVetrano. Disagi e lamentele dei cittadini

Assembramenti all’interno della sala attesa dell’ospedale di Castelvetrano in attesa del vaccino. Molta gente non sa quando avverrà la chiamata mentre gli operatori si danno un gran da fare nei limiti delle possibilità. Il problema riguarda le lunghe attese per gli anziani e per i parenti che li accompagnano creando all’interno momenti di tensione. Sono intervenuti Polizia, Carabinieri e Vigili urbani. Il caos è stato creato, pare, dalla somma delle prenotazioni per la prima dose con tutti quelli che dovevano fare la seconda dose, nonché da quelli prenotati per ieri che non sono riusciti a sottoporsi al vaccino.