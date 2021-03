CVetrano, si apre una voragine nell’area del parco giochi di Piazza della Repubblica. Cade una ragazza. Area delimitata dalla P. M.

del 2021-03-21

Una voragine si è aperta questo pomeriggio alle 18 in Piazza della Repubblica nel perimetro in cui insiste il parco giochi. Una ragazza è caduta nel momento del cedimento del terreno ma nessun problema per la stessa solo un grosso spavento.

Un cedimento che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori che per fortuna non si sono verificate. Sul posto è giunta la Polizia Municipale che ha transennato l’area per impedire l’accesso finché non avverrà il ripristino dell’area interessata dal cedimento.