Incidente mortale in Lombardia. Perde la vita Gaspare Allegra

Una gita sul Grignone è finita in tragedia per il castelvetranese Gaspare Allegra, 36 anni, residente ad Albairate, in provincia di Milano. L’incidente mortale, come raccontato da primamilanoovest.it, è avvenuto oggi intorno alle 14, nella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello del Lario ed Esino Lario. Da quanto è dato sapere Gaspare stava camminando con il fratello Francesco lungo il sentiero che conduce verso il Cainallo quando ha messo un piede in fallo ed è scivolato lungo un canale impervio.

Un volo di circa 300 metri che non ha lasciato scampo al 36enne. A lanciare l’allarme è stato il fratello che ha chiamato il numero unico per le emergenze. La richiesta d’intervento per il Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) è arrivata poco dopo le 14.30.

Nella ricerca è stata impiegata una task force composta da una quindicina di tecnici della Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana. Inoltre sono attivati anche gòli esperti di soccorso speleologico, perché dalle prime informazioni c’era la possibilità che l’incidente fosse avvenuto in circostanze che richiedevano la loro presenza. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

Gaspare Allegra è stato individuato e recuperato dall’elicottero ma il suo corpo era ormai privo di vita. Aveva studiato al Liceo Classico di Castelvetrano e successivamente aveva proseguito gli studi universitari laureandosi in Giurisprudenza conseguendo successivamente il titolo di avvocato. Grande appassionato di calcio e di sport, Gaspare era molto conosciuto a Castelvetrano.

Alla Famiglia Allegra vanno le condoglianze della Redazione.