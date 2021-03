Gratta e Vinci da 5€: ecco quali e quanti ce ne sono

del 2021-03-22

(ph. www.newspam.it)

I Gratta e Vinci sono, dalla loro nascita, sinonimo di una possibile vincita economica che avviene in maniera molto semplice, grattando con una monetina un tagliando e sperando sia quello fortunato. Sono a tutti gli effetti un marchio registrato, nel febbraio 1991 dall' Agenzia delle Dogane e dei monopoli , che si riferisce a tutte le tipologie di lotteria ad estrazione immediata.

Ma, se prima bisognava recarsi in tabaccheria per acquistarlo, ora, grazie all'espansione dei giochi on line questo lo si può fare anche su piattaforme interattive che offrono non solo comodità e semplicità ma anche una vasta gamma di tagliandi tra i quali scegliere e quindi più possibilità di vincita.

Per tutto questo, gli ultimi anni di presenza sul web, hanno rinnovato il Gratta e Vinci, ed ora sono tantissime le piattaforme che offrono la possibilità dell'acquisto on line, previa registrazione, per permettere a tutti di giocare da casa o in qualsiasi luogo si preferisce grazie alle app create appositamente per smartphone.

Come abbiano detto per giocare bisogna innanzi tutto registrarsi al casinò on line scelto, dopo di che non resta che navigare nel sito per conoscere e scegliere il tagliando che più ci ispira che sia per tipologia o per estetiche e atmosfere rappresentate. I Gratta e Vinci più cliccati sono quelli da 5 euro e anche solo in questa categoria c'è da sbizzarrirsi nella scelta; ad esempio lottomatica.it offre una vasta gamma di tagliandi che sono in continua evoluzione, questo significa che si potrà scegliere sempre tra scenari diversi e tra regole specifiche differenti per poter vincere.

Ma quali sono i gratta e vinci da 5 euro ? Non si può non nominare il famosissimo “Miliardario” con una modalità di gioco semplice, dato che basta svelare/grattare le icone con il forziere ovvero “i numeri vincenti” e cercare una corrispondenza con “i tuoi numeri”; o il nuovissimo ma già popolare “20x linea plus” che alla modalità del miliardario aggiunge “numero bonus” da svelare e la possibilità di moltiplicare la vincita.

E ancora il gratta e vinci “Thunder Legend” che ci porta in scenari di Dei pagani grazie al martello di Thor che ne fa la grafica, in questo si hanno sempre i propri numeri fortunati e numeri vincenti ma se dovesse esservi corrispondenza tra i due, vinci la somma degli importi svelati, inoltre vi è anche un “gioco bonus” da svelare ovvero se trovi una cifra sotto la scritta svelata, in questo caso, vinci quella cifra.

Poi ancora “Doppia sfida linea plus” con la vittoria sia se vi è corrispondenza tra i propri numeri e quelli vincenti, ma anche se dovessero uscire tre importi uguali. Sono tanti altri i gratta e vinci disponibili sul sito che con semplicità mettono alla prova il tuo intuito e danno la possibilità di una vincita economica, anche questa variabile a seconda della tipologia di Gratta e Vinci scelto.