CVetrano, convocato il Consiglio Comunale per giorno 30 Marzo. Ecco i punti all'ordine del giorno

di: Redazione - del 2021-03-22

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 30/03/2021 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Determina del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 10197 del 09/03/2021 – Nomina Consi- gliere Aldo Francesco Tripoli componente II C.C.P. – Presa d’atto”;

2. “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale legge 160/2019”;

3. “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati an- che in strutture attrezzate legge 160/2019”;

4. “Trasformazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAC il Sole e l’Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata” da Società Consortile a responsabilità limitata in Società Consortile Cooperativa sotto la nuova denominazione “FLAG IL SOLE E L’AZZURRO, TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA” ed approvazione della bozza del nuovo statuto che sarà adottato da essa società in sede trasformazione”.

Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.