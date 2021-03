La "sindrome del Gattopardo", il Sud che arranca e le opportunità che mancano. Intervista ad Alessandro Cacciato

di: Francesca Caprarotta - del 2021-03-24

Il sud continua a perdere i suoi figli, in un incessante esodo che sa di questione meridionale mai finita. Eppure, questa terra ha enormi potenzialità che, messe a frutto con il giusto spirito, potrebbero renderla migliore o pari al nord Italia e a tanti paesi esteri. Difficile da credere?

Ne abbiamo parlato con l’evangelizzatore sociale e digitale Alessandro Cacciato, che alla redazione di Castelvetranonews ha raccontato della sua ultima fatica letteraria intitolata “La sindrome del Gattopardo”.

Autore de “Il Sud Vola – Viaggio tra startup e giovani innovatori. E la pubblica amministrazione?” e “Il Petrolio? Meglio sotto terra”, Cacciato è un facilitatore di processi innovativi, che diffonde con i suoi convegni in Italia e all’estero i temi dell’innovazione. E’ stato presente con la sua esperienza ad Alcamo, Pietraperzia, ma ha anche incontrato il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. Nel suo ultimo libro, ha dedicato un capitolo al G55 coworking e fablab di Partanna e al territorio belìcino.

Perché ha scelto questo titolo per il suo nuovo libro?

"Vivo in Sicilia da oltre 20 anni e molto spesso, quando un mio interlocutore vuole commentare l’immobilismo, recita la celeberrima frase tratta da “Il Gattopardo” -il romanzo di Tomasi di Lampedusa – che viene pronunciata dal giovane Tancredi: “[…] se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi […]”.

Nel mio libro mi pongo delle domande su questo tema e le risposte le cerco dialogando con innovatori e con i grandi artigiani del sud Italia. In questa epoca segnata dall’accelerazione tecnologia e dalle innovazioni, la crescita economica nel Mezzogiorno quanto può essere danneggiata dalla teorica disponibilità ad accettare le innovazioni che non arrivano mai ad un compimento, solamente per colpa di antiche mentalità radicate nei territori?

Non è che il gattopardismo sia diventato un alibi – o peggio, una sindrome di inferiorità - che giova unicamente alle caste, per continuare a coltivare il proprio potere?"

Quali sono i temi principali del suo nuovo libro?

"Rispetto alla mia precedente pubblicazione, il Sud Vola [Medinova Editore], dove raccontavo delle esperienze di innovazione, in questo libro cerco di affrontare un ragionamento più ampio ovvero di come si possa innovare partendo da un foglio bianco. Piuttosto che sul prodotto innovativo, mi sono interessato al processo che ha portato all’innovazione: la conoscenza di questo percorso la definisco cultura dell’innovazione".

Una serie di viaggi che sono durati 4 anni. Tra i luoghi del libro, anche il G55 coworking fablab del comune di Partanna. Cosa pensa della struttura?

"Al sud se non vediamo le innovazioni, non ci crediamo. Siamo abituati a sentirci promettere di tutto, per poi essere delusi; questo porta inevitabilmente ad essere diffidenti davanti a progetti innovativi. La diffidenza aumenta se a promettere delle novità sono dei politici o delle amministrazioni comunali. Il Comune di Partanna è riuscito ad abbattere le diffidenze portando un esempio concreto. È quell’esempio che traina l’azione e dunque genera fiducia.

In piena valle del Belice, in un territorio che da un giovane è ancora considerato un luogo da cui scappare, Sindaco e Giunta hanno dimostrato che è possibile creare delle aziende innovative, grazie al G55, ovvero il primo coworking e fab lab comunale d’Italia. È un chiaro esempio di come oggi – nel periodo dell’accelerazione tecnologica – non è più importante il luogo dove crei innovazione, ma la mentalità che sviluppi nel mettere insieme giovani informatici, vecchi artigiani e studenti che possono testare sul campo alcune competenze proprie delle professioni del futuro".

E’ giusto riconoscere delle responsabilità alla classe dirigente attuale in merito alla mancanza di una visione di sviluppo del Sud?

"Certo. Ognuno si deve prendere la propria responsabilità. La classe dirigente deve saper facilitare l’accesso alle conoscenze, rendendo disponibili gli spazi pubblici, semplificando l’accesso ai finanziamenti evitando labirinti burocratici. Oggi la classe dirigente pubblica sembra più un nemico del cittadino.

Fatta eccezione dei seri professionisti, che esistono, una parte del mondo politico e burocratico italiano deve necessariamente cambiare il passo, per accogliere una mentalità più dinamica nei processi che devono divenire liquidi e mai più rigidi. Attenzione però, anche il cittadino ha le sue responsabilità: dobbiamo esigere il cambiamento senza farci affascinare da miopi promesse e logiche clientelari".

Un tema a lei caro, è quello delle professioni del futuro. E’ presente anche nel “La sindrome del Gattopardo”?

"Il World Economic Forum ha dichiarato che il 65% dei bambini che oggi frequentano le scuole elementari andranno a svolgere una professione che ancora non è stata inventata. In questo libro non prevedo il futuro, ma cerco di portare a conoscenza del lettore delle buone pratiche e degli strumenti che permettano a giovani - e genitori - di attenzionare il pensiero creativo e critico, nonché a come lavorare in team, ovvero quelle skills che ci aiutano ad adattarci ai cambiamenti".

Quanto le scuole possono fare la differenza per la strada del riscatto del sud?

"Le scuole sono fondamentali. In Italia le percentuali di analfabetismo funzionale sono altissime, così come quelle relative alla dispersione scolastica e ai neet. Qualche cosa non sta funzionando. Servono nuovi strumenti che possano stimolare non solo la conoscenza classica ma anche il pensiero creativo. La fantasia e la creatività sono i due ingredienti fondamentali per innovare. Purtroppo sono i grandi assenti nei circuiti formativi, relegati ad azioni secondarie. Dobbiamo testare nuovi metodi che permettano ai ragazzi di essere più resilienti in un mondo che, come detto, è in costante cambiamento. Sono sicuro che i primi alleati per realizzare questo nuovo paradigma siano i maestri ed i professori, i quali devono esser emessi nelle condizioni ideali per far approdare queste tematiche negli istituti scolastici".

“Malarazza”, “Si cambia per non cambiare”… Noi siciliani siamo davvero condannati all’immobilismo?!

"Assolutamente no! Siamo diffidenti alle novità poiché negli ultimi decenni la nostra creatività è stata mortificata. In quanti ci siamo sentiti dire: “Non si può fare, è impossibile qui da noi” per poi magari vedere realizzare quel progetto al nord o all’estero. Oggi i mezzi tecnologici sono disponibili e a basso costo. La maggior parte di noi ha accesso a miliardi di informazioni che possiamo raggiungere comodamente con il nostro smartphone connesso alla rete. Ma come utilizziamo tutta questa ricchezza? A quanto pare male. Servono quindi delle azioni che possano ispirarci e strumenti che possono aiutarci a trasformare le idee in progetti. La nuova programmazione europea e le risorse del Recovery Fund ci permetteranno di realizzarle. Servono le idee! Non occorre più andare al nord per svolgere una funzione e, tra le altre cose, l’adozione dello smart working lo ha dimostrato. Serve abbandonare la speranza – che nel vocabolario viene definita come attesa fiduciosa – e dobbiamo guardare al futuro con entusiasmo ovvero con un’incontenibile spinta ad agire dando tutto se stessi".

Ringraziamo Alessandro Cacciato per la disponibilità.