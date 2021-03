Covid 19, ecco la situazione aggiornata in Provincia di Trapani. A CVetrano i positivi sono 71

del 2021-03-22

Covid 19, ecco la situazione in provincia di Trapani aggiornata alla data del 22 Marzo 2021.

Secondo i dati forniti dall'ASP di Trapani sono 562 gli attuali positivi così suddivisi:

Alcamo 72; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi Segesta 3; Campobello di Mazara 26; Castellammare del Golfo 9; Castelvetrano 71; Custonaci 2; Erice 34; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 158; Mazara del Vallo 30; Paceco 17; Pantelleria 0; Partanna 2; Petrosino 1; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 109; Valderice 20; Vita 0.

Totale deceduti: 264; totale guariti: 10314;

Ricoverati in terapia intensiva: 1; ricoverati non in terapia intensiva: 15.