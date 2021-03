Striscia la Notizia ancora a CVetrano. Discussa la questione ghetto migranti e Ospedale

di: Redazione - del 2021-03-23

Il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha reso noto, attraverso un post sui social, di aver incontrato diversi membri del programma televisivo "Striscia la Notizia" e di aver parlato con loro di svariati argomenti che interessano la cittadina. Queste le parole del Sindaco Alfano:

"Sono venuti a trovarci gli operatori e la redazione di Striscia la Notizia, il noto programma televisivo di Mediaset . L’argomento dell’ intervista ha riguardato i problemi del COVID ed i tanti immigrati, regolari e non, ospitati nel nostro territorio. Abbiamo colto l’occasione per parlare del nostro Ospedale e del suo declassamento. Ecco perché abbiamo coinvolto Orgoglio Castelvetranese che da anni porta avanti una strenua battaglia in difesa del diritto alla salute di tutti gli abitanti della Valle del Belice".