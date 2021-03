"Sequestrato" in casa per i soliti abbandoni di rifiuti davanti casa. L'appello di un cittadino alla Redazione

di: Francesca Caprarotta - del 2021-03-26

Alla redazione di Castelvetranonews, continuano ad arrivare segnalazioni di cumuli di spazzatura per le vie del centro abitato di Castelvetrano, malgrado le multe e le attività dei volontari coordinati da Emanuela Indiano, che hanno posto dei vasi colorati nei pressi delle mini discariche a cielo aperto. L’interrogativo che tiene maggiormente banco riguarda l’identità dei trasgressori, che si ostinano a non fare la differenziata.

Un nostro lettore, (N.d.R. che chiameremo con un nome di fantasia per ragioni di riservatezza, “il signor Giuseppe”), che abita in via Alberto Mario, ci ha esposto la sua indignazione per i sacchi abbandonati selvaggiamente lungo tutta la strada. Addirittura, negli ultimi giorni, si sarebbe formato un vero e proprio immondezzaio sull’uscio di un’abitazione, da cui, di questo passo, a breve non si riuscirà più, né uscire né entrare.

Numerosi i disagi, per non parlare della poca igienicità e del fatto che non è sicuramente una bella vista, né fonte di profumo. Ma, ad indignare ancora di più il signor Giuseppe, è sapere che a gettare rifiuti davanti la porta di una casa abitata, sono gli stessi abitanti del quartiere, i vicini di casa, che di fronte all’ennesimo bollino sul sacchetto, lo buttano via davanti l’uscio di casa di qualcun altro.

E’ vero che, la Sager e l’amministrazione intervengono, ma è chiaro che la città è grande, e che purtroppo i sacchetti così per come sono non possono essere raccolti, in quanto non conferibili in piattaforma, pena la sanzione che andrebbe a gravare sulle bollette della Tari. Dunque, questi sacchetti andrebbero aperti, i rifiuti all’interno differenziati, così come è stato fatto dai dipendenti della ditta di raccolta e dai vigili urbani in questi giorni.

Oppure, basterebbe che ognuno differenziasse.