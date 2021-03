Sputi e insulti nei confronti di due vigilesse a CVetrano. Condannato 43enne

di: Redazione - del 2021-03-25

Poco più di tre anni fa, in via Vittorio Emanuele a Castelvetrano, Salvatore Catalano, cui era stata fatta una multa per divietò di sosta, reagì con insulti e sputi contro le due agenti della Polizia Municipale autrici del verbale.

Secondo l’accusa, l’uomo aveva parcheggiato la sua auto proprio nel posto riservato alla Polizia Municipale e notando il verbale lo aveva stracciato e buttato a terra, inveendo contro le due vigilesse.

Oggi, per il 43enne nato a Mazara ma residente a Castelvetrano, è arrivata la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Il giudice monocratico lo ha condannato a sei mesi di reclusione, al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento dei danni alle due vigilesse, Angela Cusumano e Rosaria Cuttone, entrambe costituitesi parte civile.