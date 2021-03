Salemi, due interventi nel plesso scolastico di via Leonardo da Vinci. Venuti: "Continuiamo a investire nella sicurezza"

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-25

Due nuovi interventi disposti dal Comune di Salemi nel plesso scolastico di via Leonardo da Vinci. I lavori commissionati dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, puntano ad aumentare la sicurezza e il decoro degli spazi esterni della scuola.

Con un primo intervento da trentamila euro, già eseguito dalla ditta 'Ferrante Leonardo', è stata installata una nuova recinzione in ferro lungo le mura perimetrali dell'istituto. Sono in corso, invece, i lavori di potatura degli alberi, pulizia e sistemazione degli spazi esterni dell'edificio ad opera della ditta 'Lombardo Antonio'. Il valore complessivo di quest'ultimo intervento, che prevede anche la posa di uno strato di asfalto negli spazi esterni della scuola, è di oltre 46mila euro. Entrambi gli interventi nel plesso scolastico di via Leonardo da Vinci sono stati possibili grazie a finanziamenti regionali reperiti dall'amministrazione comunale.

"La sicurezza e il decoro delle scuole sono sempre stati un dogma per la nostra Amministrazione - afferma Venuti -. Nei primi cinque anni abbiamo avviato interventi profondi di ristrutturazione e messa a norma degli istituti della città e adesso continuiamo a investire sulla scuola, sfruttando ogni possibilità di finanziamento".