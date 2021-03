Fondi per 260 Mila euro dallo Stato. Saranno destinati alla manutenzione delle strade castelvetranesi

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-25

Il Ministero dell’Interno con Decreto 11 novembre 2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021, ha assegnato dei contributi aggiuntivi ai comuni.

Il comune di Castelvetrano è destinatario di una risorsa complessiva per l’anno 2021 pari a € 260.000,00; è volontà dell’Amministrazione Comunale utilizzare detti fondi per la messa in sicurezza della viabilità comunale (straordinaria manutenzione) con particolare attenzione alla mobilità sostenibile.