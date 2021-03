La Cappella del Clero a CVetrano tra incuria, ricordi e "dimenticanze"

di: Salvatore Di Chiara - del 2021-03-25

La vita contemporanea esclude il passaggio socio-storico, dimenticandosi facilmente della presenza effettiva, efficiente e garante di alcuni personaggi che, nella loro interpretazione di vita, hanno cercato di distinguersi con estrema ed assidua collaborazione, perseveranza e gratificazione umana.

Eppure, nel lassismo profondo delle amministrazioni castelvetranesi, non troviamo tali peculiarità, avendo perso il senso dell'orientamento nei confronti del passato.

All'interno del cimitero, non lontani dal viale principale, troviamo la Cappella del Clero. Essa racchiude un profondo e sottile senso d'appartenenza terrena, con la presenza di quei parroci, sacerdoti e suore affermatosi nel corso della loro vita in città.

Nelle mansioni di rara e certezza vocazione religiosa e con profonda e liberata espressione di fede, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio ampio nella comunità castelvetranese, limando al massimo le imperfezioni socio-culturali con passione, generosità e grande propensione verso "Il Prossimo".

All'interno della piccola struttura, i cui lavori iniziarono alcuni anni dopo le prime sepolture scavate, troviamo una situazione superficiale, con la mancanza di condizione igienica, strutturale e manutenzione straordinaria.

Tra calcinacci, fiori secchi e lapide "scippate" totalmente dalle mura, uno sgradevole odore proviene dagli interni, lasciando presagire ad una noncuranza errata, voluta e cercata.

Anni orsono, la nostra Redazione intervistò Antonio Palmeri, allora capo dei servizi cimiteriali e garanzia di custodia della Cappella. Nonostante le sue critiche ripetute, nessuno intervenne per la sistemazione. I lavori di restauro avvenuti una trentina di anni fa ad opera del Comune con fondi personali, come opera di beneficienza nei confronti del Clero, sembrano essere stati vanificati nel tempo.

Senza ombra di dubbio, potremmo realizzare un lungo articolo dei servigi offerti al popolo castelvetranese da parte dei religiosi sepolti. Meriterebbero maggiore attenzione ed affermazione dei semplici principi “rurali” amministrativi.

Non è possibile, in cuor nostro, comprendere la deplorevole e diffamante situazione in cui versa quel luogo di fede, nell’incessante abbandono generale ed auspichiamo l’intervento degl’organi preposti ( amministrazione comunale e comunità parrocchiale), affinché la Cappella doni ed offra l’assoluta presenza meritevole.

Ringrazio lo storico Napoli, per la passione coinvolgente e la sua immensa partecipazione con calore e compiacenza.