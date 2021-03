CVetrano, rubano legno di eucalipto: I Carabinieri denunciano 3 persone

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-24

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà tre uomini di 50, 68 e 23 anni, tutti già gravati da precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

In particolare, i Carabinieri in servizio di pattuglia, nel transitare in una zona periferica del Comune di Castelvetrano, giunti nei pressi dell'intersezione tra la S.S. 115 e la S.P. 13, hanno notato i tre uomini che, attrezzati di motoseghe e troncarami, stavano tagliando dalla base diversi alberi di eucalipto presenti a bordo strada, di proprietà della società "A.N.A.S. S.p.A".

Nell’occorso, i militari operanti hanno accertato che gli stessi si erano già appropriati di circa 500 kg di legna, caricandola su due furgoncini di loro proprietà. Per tale motivo, i militari dell’Arma operanti, dopo aver accertato che i tre uomini non erano in possesso di alcun titolo o autorizzazione per espletare tale attività, li hanno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

L’attenzione volta al contrasto dei fenomeni di furti e tagli abusivi di legname resta alta poiché tali azioni, non solo si configurano come violazioni normative, ma possono favorire l’aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico causando gravi danni all’ecosistema.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.