Il Questore vieta i funerali di Gaspare Allegra. Disposta l'autopsia

del 2021-03-25

Il Questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato, per questioni di ordine e sicurezza pubblica, i funerali del giovane avvocato castelvetranese Gaspare Allegra, morto domenica scorsa cadendo in un dirupo sulla cima della Grigna Settentrionale, in provincia di Lecco.

Nel provvedimento, notificato ai familiari e comunicato anche al Sindaco di Santa Ninfa, paese dove verrà tumulato il giovane, si fa riferimento alla parentela con il latitante Matteo Messina Denaro.

Intanto, la Procura di Lecco ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane avvocato.

Allegra viveva da circa tre anni ad Albairate, in provincia di Milano, e lavorava presso uno studio legale di Abbiategrasso.