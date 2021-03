Salemi premiata con 45.854 euro per la raccolta differenziata. Venuti: "Con questi fondi miglioreremo il servizio"

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-26

Un contributo di 45.854 euro è stato riconosciuto al Comune di Salemi per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Il decreto degli assessorati regionali all'Economia e alla Funzione pubblica ripartisce cinque milioni di euro ai Comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani che nel corso del 2019 hanno superato il 65 per cento della raccolta differenziata.

"È l'ulteriore conferma della bontà della scelta fatta all'inizio del nostro percorso amministrativo - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -.Fin dall'inizio abbiamo deciso di puntare sulla raccolta differenziata e adesso tocchiamo con mano i risultati grazie alle buone pratiche messe in atto dai salemitani e alla sinergia tra l'Amministrazione e la società Energetikambiente - prosegue Venuti -. Utilizzeremo questi fondi per ridurre i costi del servizio e migliorarlo ulteriormente".