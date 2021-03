Gli ultimi numeri del gioco online in Italia

di: Luca Beni - del 2021-03-26

(ph. www.sistemi-roulette.info)

Da qualche anno a questa parte il gioco online è presente anche in Italia. La spesa annuale sostenuta dai giocatori dello Stivale può raggiungere tranquillamente anche il miliardo di Euro. I portali degli operatori del settore si rinnovano in continuazione nel tentativo di non proporre sempre la stessa offerta contenutistica. Ad un primo impatto, dunque, il mondo dei casinò virtuali può apparire alquanto dispersivo. Difficilmente, però, ci si imbatte in una piattaforma di gioco senza essersi informati sul settore.

Nel 2019 la spesa nei casinò ha superato gli 800 milioni di Euro. Un dato del 17,1% superiore rispetto all’anno precedente, in cui ci si fermò a 710 milioni. Evidentemente, il gioco è riuscito a farsi conoscere soprattutto grazie allo sviluppo tecnologico che ha interessato in primis i dispositivi portatili. Le sale da gioco fisiche sono molto meno frequentate rispetto al passato. Tramite lo smartphone o il computer, chi era solito divertirsi al tavolo verde con il Poker o la Roulette riesce a compiere le varie operazioni del caso con qualche click. Al giorno d’oggi i pagamenti possono avvenire anche sul web, complice l’insorgere dei portafogli elettronici.

Le piattaforme di gambling attingono spesso dalle novità suggerite dai videogiochi. I giochi presenti in un casinò di questo tipo possono spaziare dai tradizionali giochi di carte alle slot in 3D. Di recente si sente parlare molto della virtual reality e probabilmente sarà applicata quanto prima anche al gambling. Coniugare i casinò con la realtà virtuale è il prossimo proposito degli operatori. I videogiochi hanno già dimostrato di poter offrire una forma di intrattenimento molto più immersiva rispetto a prima.

Fino a qualche anno fa, se si pensava al gioco online la mente andava direttamente alle partite ai videogiochi sulla rete, favorite dalle connessioni sempre più potenti. Non a caso, nel giro di pochi anni sono nati veri e propri tornei ufficiali in cui si compete a titoli celeberrimi come FIFA e Pes, dedicati al calcio, oppure a sparatutto come “Call of Duty”. Oggi in Italia diversi milioni di persone si dedicano ai videogiochi perché quello online è un ambiente che risulta facilmente accessibile sia a giovani che adulti. In generale, molte di quelle incombenze o di quelle noie burocratiche che prima si potevano svolgere solo dal vivo, oggi trovano soluzione sul web.

Pensare di potersi muovere da soli su Internet, però, sarebbe sbagliato. La presenza di un’app ufficiale e di un centro di assistenza si rivela fondamentale per qualsiasi tipo di servizio. In particolare, nel caso del gambling non si deve mai ignorare il problema della ludopatia. In sostanza, i giocatori devono conservare sempre l’opportunità di chiedere supporto di interfacciarsi con un operatore in carne ed ossa, anche solo per iscritto. Infine, bisogna ricordare che il gioco è aperto solo i maggiorenni: pertanto, se si provasse a forzare il sistema per creare più account a proprio nome, si potrebbe incorrere in conseguenze legali, oltre che nella chiusura del conto di gioco. Che si tratti di calcio o di carte, comunque, meglio non rinunciare a prescindere a divertirsi dal vivo.