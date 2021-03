CVetrano, giovane "pizzica" un anziano che abbandonava rifiuti. "Buttavo solo polistirolo". Poi le scuse

di: Doriana Margiotta - del 2021-03-26

Assistiamo troppo spesso a gesti di grande inciviltà che deturpano il nostro territorio. Molta gente, da tempo, pubblica video e foto sui social per denunciare i continui cumuli di spazzatura che riempiono intere zone di Castelvetrano.

Ripetiamo oramai da tempo, che il servizio di raccolta della differenziata funziona in modo ineccepibile e che se fossimo un po' più attenti avremmo un paese sicuramente più pulito.

Purtroppo, gli episodi di inciviltà dilagano, ma alcuni cittadini, stanchi di questa situazione che rende invivibile molti quartieri, hanno deciso di fare loro stessi da “sentinelle di quartiere”, o meglio perlustrano il loro rione alla ricerca di chi butta i sacchi di spazzatura dove non dovrebbe.

È quello che è successo a un giovane di Castelvetrano, residente nella zona del quartiere Belvedere, dove sfortunatamente l’azione delinquenziale è quasi giornaliera. Un via vai di macchine e mezzi che scaricano ogni tipo di spazzatura e poi regolarmente questi cumuli prendono fuoco. Una situazione invivibile, soprattutto per chi deve respirare i fumi di questa immondizia, che sappiamo essere tossica per la salute.

Qualche giorno fa, questo stesso giovane ha sorpreso un signore che buttava un sacco di polistirolo dietro casa sua, così lo ha raggiunto e gli ha chiesto di riprendersi il sacco che aveva appena scaricato e buttarlo davanti la propria abitazione.

Il ragazzo gli ha raccontato che qui ogni giorno è la stessa storia e che a causa di persone come il suddetto signore, questa zona è diventata una discarica a cielo aperto. Il gesto di inciviltà è stato giustificato con queste parole: ”è solo un sacchetto di polistirolo, e non fa puzza. Sono venuto da queste parti a raccogliere un po' di finocchietto selvatico e pensavo che un piccolo sacchetto non avrebbe creato problemi. Lo so che è una vergogna e in questi posti dovrebbero mettere le telecamere. Lei ha assolutamente ragione e mi scuso per quello che ho fatto.”

L’episodio increscioso si è risolto con delle scuse, augurandoci che questa storia possa essere di esempio per molti che ancora non hanno capito l’importanza della tutela dell’ambiente anche attraverso una corretta raccolta della differenziata.

Il gesto di questo giovane che ha difeso il proprio quartiere dalle incurie di certa gente è sicuramente un grande dimostrazione di educazione civica.

Prendiamo esempio da questo giovane volontario, che con grande educazione ha evitato l’ennesimo comportamento irresponsabile, a tutela della salute non solo dei suoi figli ma dell’intera comunità.