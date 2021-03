Covid, ecco la situazione aggiornata in provincia di Trapani

del 2021-03-25

Covid 19, ecco la sitazione in provincia di Trapani aggiornata alla data del 25 Marzo 2021. Totale attuali positivi 561 (ieri 556) così suddivisi:

Alcamo 59, Buseto Palizzolo, 0, Calatafimi Segesta 2, Campobello di Mazara 14 (ieri 19), Castellammare del Golfo 6, Castelvetrano 71 (ieri 68), Custonaci 2, Erice 30, Favignana 0, Gibellina 0, Marsala 191, Mazara 21, Paceco 22, Pantelleria 0, Partanna 1, Petrosino 2, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 2, San Vito Lo Capo 4, Santa Ninfa 3, Trapani 111, Valderice 20, Vita 0.

Totale deceduti: 272, Totale guariti 10396.

Ricoverati in terapia intensiva: 1, Ricoverati in terapia non intensiva: 23 (ieri 18)