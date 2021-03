CVetrano, sabato 3 Aprile presso la chiesa di S. Domenico sarà somministrato il vaccino anti covid. Ecco tutte le informazioni

di: Redazione - del 2021-03-26

Sabato 3 aprile, dalle ore 8 alle ore 18, nella chiesa di san Domenico, sarà somministrato il vaccino (Astrazeneca) per le persone che sono in buona salute nella fascia di età compresa tra i 69 e 79 anni, quindi si tratta di persone non in possesso di attestato di esenzione per patologia. Il numero di vaccini disponibili è di 100 unità.

L'Arciprete Don Giuseppe Undari afferma che si tratta di una opportunità messa a disposizione dell'assessorato alla salute in collaborazione con i vescovi di Sicilia e i parroci che hanno dato la loro disponibilità.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3891750417.