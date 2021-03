M5s Salemi: un progetto finanziato da 6 anni ma rimasto solo sulla carta

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-26

Sei anni di stallo tra ritardi, omissioni, promesse mai mantenute e risposte ridicole. Sei anni di attesa per una rete fognaria già finanziata (Patto per il Sud) ma che è rimasta solo sulla carta. Da ben sette anni, gli abitanti di Contrada passo Calcara e di Contrada Cuba attendono un servizio essenziale. Un servizio che la Giunta, a guida Venuti, si era data come obbiettivo amministrativo, già nella scorsa sindacatura, ma che ad oggi non è riuscita neppure ad avviare, nonostante un finanziamento già approvato di 7 milioni di euro da parte della Regione e la costituzione, seppur travagliata, dell’Ati provinciale.

Nel tempo, noi del Movimento 5 stelle Salemi abbiamo più volte denunciato sui social, all’Amministrazione e persino al Prefetto, i disagi vissuti dagli abitanti delle due Contrade, i quali, oltre ad essere sprovvisti dei servizi afferenti alla rete fognaria, soprattutto nei periodi di forti piogge si trovano puntualmente invasi dai liquami di un condotto inesistente, con la conseguente dispersione nell'aria di miasmi insopportabili e dannosi per la salute pubblica.

Oggi più che mai, il buon senso nel realizzare questo progetto non attiene solamente alla tutela dei soldi pubblici ma alla salvaguardia della salute dei cittadini, che si ritrovano a contatto con un potente carico inquinante batteriologico e dei rischi sanitari, che in un periodo pandemico risultano maggiormente inaccettabili e dai quali, di certo, per proteggersi, non basta solo una mascherina.

Nonostante tutto, siamo ancora ai blocchi di partenza. Pensando si trattasse di un’impasse burocratica a livello regionale, e nel voler contribuire allo sblocco del finanziamento, abbiamo appreso, tramite i nostri Portavoce 5 stelle all’Ars, che presso gli uffici del competente Assessorato regionale non sarebbero pervenuti né i progetti esecutivi, né un cronoprogramma dei lavori e delle spese, in mancanza dei quali gli uffici non potrebbero in alcun modo sbloccare il finanziamento. Documenti che paradossalmente il Comune di Salemi sostiene di aver trasmesso, ma dei quali, al momento sembra non esserci traccia nè in Assessorato né all’ATI.

Abbiamo così assistito ad un rimpallo reciproco di responsabilità e competenze tra Regione, ma soprattutto tra ATI e Amministrazione Comunale, uno scaricabarile di cui, a farne le spese, sono i cittadini delle Contrade prima e l’ambiente in cui viviamo poi (tralasciando in questa sede le ormai note procedure d’infrazione comunitaria che incombono sulla città di Salemi per l’inquinamento ambientale delle acque grigie).

Nel frattempo, non ci appaiono rassicuranti neppure le informazioni forniteci dall’ Amministrazione, alla quale abbiamo chiesto formalmente e informalmente dei chiarimenti sulla vicenda e che ci ha comunicato, tra l’altro, di un confronto già avviato tra il Sindaco Venuti e l’Assessorato regionale, di cui però non conosciamo gli esiti.

A questo punto, riteniamo fondamentale sottoporre alcune domande all’Amministrazione, in maniera pubblica, perché le risposte che ne scaturiranno avranno un peso non indifferente sui cittadini tutti, visto che, al di là dei richiami europei, l’adeguamento del sistema di collettamento, fognatura e depurazione delle acque sembra ancora un’opera straordinaria.

E’ possibile, dopo l’esperienza (ancora in corso) dei rischi del virus, prendere sotto gamba un’opera di rango primario per la comunità?

Chi ha stilato il progetto e come mai quest’ultimo , assieme al cronoprogramma non si trova nella disponibilità del Gestore Unico d'Ambito? Ma soprattutto, i documenti sono stati inviati all’Ati?

Quali iniziative intende intraprendere il Sindaco Venuti per favorire una decisa accelerazione delle procedure relative ai due progetti presso i competenti organi provinciali e regionali, e ridare così dignità ai cittadini costretti a vivere da anni senza un servizio efficiente ed adeguato?

Noi del M5s Salemi, oggi, pretendiamo verità e riteniamo che i cittadini salemitani non possano più attendere la realizzazione di un’opera promessa ormai da troppi anni solo per racimolare consensi. E’ il momento che l’Amministrazione Comunale, con onestà e trasparenza, si assuma davanti ai cittadini di Contrada Passo Calcara e di Contrada Cuba la responsabilità della mancata realizzazione di un’opera fondamentale sul piano sociale, economico, ambientale e costituzionale.