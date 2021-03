Partanna, conferita Cittadinanza Onoraria a Patrick Zaki

di: Redazione - del 2021-03-26

Il Sindaco di Partanna, Nicolò Catania, ha determinato di conferire la Cittadinanza Onoraria a Patrik Zaki, “simbolo di una vita impegnata nella conoscenza, nella tutela e nel rispetto dei diritti di tutti, a partire da chi questi diritti li vede costantemente violati e non riconosciuti quale espressione della più alta stima e riconoscenza del Comune di Partanna”.

La determina del Sindaco, giunta ieri 25 Marzo, rappresenta la conclusione di un iter iniziato con una mozione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale all’unanimità dei presenti.

Ricordiamo che lo studente egiziano, classe ’91, è iscritto ad un master universitario presso l’Università di Bologna e il 7 febbraio 2020 è stato arrestato presso l’aeroporto del Cairo con l’accusa di “istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione” a causa delle proprie idee e del proprio impegno sociale e politico e da allora è detenuto in regime di carcere duro.

Anche il Parlamento Europeo, è intervenuto sulla questione lo scorso dicembre, approvando una risoluzione in cui ha richiesto la liberazione di Zaki e il ritiro delle accuse a suo carico, in quanto la detenzione del ragazzo è considerata una “minaccia” per i valori fondamentali dell’Unione Europea