Il pasticcio delle tessere sanitarie rinnovate e il vaccino che diventa un’impresa ardua. Lettera aperta di un cittadino

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore Gianluca che ha raccontato alla nostra Redazione una problematica surreale relativa al portale delle prenotazioni del vaccino anti COVID-19:" A seguito al rinnovo per intervenuta naturale scadenza della Tessera Sanitaria di mia mia nonna Francesca P. provo ad effettuare agli inizi di marzo 2021 sul sito Siciliacoronavirus.it (https://testcovid.costruiresalute.it/) la prenotazione del vaccino anti COVID-19 per la sua categoria di appartenenza: OVER 80, in quanto nata nel 1934 e non appartenente alle categorie estremamente fragili. Seguendo il relativo percorso informatico, dopo aver inserito il numero della Tessera Sanitaria ed il codice fiscale, la piattaforma restituisce l’avviso: Attenzione I codici inseriti non sono corretti o non corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità nella fase corrente del piano vaccinale.

Accertati di non aver commesso errori di inserimento.

Ripeto i tentativi ed essendo certo sia di entrambi i codici che della categoria di appartenenza chiamo il numero verde messo a disposizione: 800-009966. La sintesi di più di una risposta telefonica è stata che il numero delle Tessera Sanitaria, in quanto nuova, deve ancora essere recepito dalla banca dati della piattaforma di prenotazione e che questo potrà accadere nei prossimi giorni. Al momento della sua alimentazione la banca data della piattaforma di prenotazione avrà recepito il vecchio numero, oggi risultante scaduto. Di conseguenza la prenotazione non è fattibile.



Nel frattempo è metà di marzo 2021 e procedo con scrivere e-mail agli indirizzi presenti nell’area “Assistenza Prenotazioni” messo a disposizione sul portale https://testcovid.costruiresalute.it/. Ho inviato email al sito https://www.costruiresalute.it/ ([email protected]), alla competente ASL di riferimento ([email protected]), al servizio dedicato alle anomalie ([email protected]). Ho ricevuto esclusivamente una e-mail di risposta da [email protected] in data 19 marzo 2021 in cui veniva chiesto il luogo preferito di vaccinazione. Ma, dopo aver risposto nella stessa giornata indicando il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, nessun ulteriore seguito o contatto. Le e-mail sono state riproposte agli stessi indirizzi nei giorni successivi, scrivendo finanche alla Protezione Civile in Roma ([email protected]) Così come sono state anche ripetute le telefonate al call center 800 009 966.

Da questo, un giorno viene aperta una segnalazione ed il giorno seguente si apprende che è responsabilità del cittadino dover sollecitare l’Agenzia delle Entrate ad aggiornare i dati delle Tessere Sanitarie sulla piattaforma di prenotazione. Bene, sono giunto al 28 marzo 2021 ed il problema non è stato risolto. Ancora una volta emerge tutta l’inefficacia, l’inadeguatezza e la scarsa reattività di una organizzazione tipica italiana. Assistiamo alle visite, ai proclami ed agli incoraggiamenti sulle vaccinazioni anti COVID-19 del commissario nazionale per l'Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e mia nonna non esiste in questo scampolo di mondo informatico perché una banca dati non è aggiornata.

Non si prende proprio in considerazione la possibilità di derogare in parte dal processo implementato procedendo comunque con la vaccinazione di chi ha i requisiti facilmente verificabili come gli ultra ottantenni e rimandando ad un secondo momento la quadratura informatica del dato da parte dell’apparato organizzativo. No, occorre esistere informaticamente…prima di tutto. Mia nonna…una novella Mattia Pascal suo malgrado. Siamo proprio la terra di Pirandello."