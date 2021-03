Violento scontro tra un’Audi e un fuoristrada sulla strada per la diga Delia. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

del 2021-03-28

Un violento scontro si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16 a Castelvetrano sul primo tratto di strada che porta alla diga Delia tra un’Audi A-5 e un fuoristrada. All’interno del fuoristrada un nucleo familiare di cinque persone che sono rimaste leggermente ferite, mentre altre due persone si trovavano all’interno dell’Audi. Le persone coinvolte sono state portate presso l’ospedale di Castelvetrano per ulteriori accertamenti, quattro in codice giallo e una in codice rosso, mentre sul posto sono intervenuti sia i Vigili del fuoco che i Carabinieri.Gli occupanti dei due mezzi sono di Castelvetrano e stanno bene,mentre solo una donna è sotto osservazione presso il Pronto Soccorso per una ferita alla cuoio capelluto.