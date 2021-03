Salemi, replica dell'Amministrazione: "M5s sconosce procedure, progetti seguiti al meglio"

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-27

"C'è chi lavora e chi, invece, parla a vanvera facendo confusione e sperando di mettere in cattiva luce l'Amministrazione. Il Comune ha presentato tutta la documentazione necessaria per quei progetti che furono intuizione di questa Amministrazione nel 2016 e che furono finanziati con il 'Patto per la Sicilia': progetti seguiti senza lasciare nulla al caso. Il M5s sconosce anche le più elementari procedure di realizzazione delle opere che, di certo, non dipendono soltanto da un Comune ma coinvolgono molteplici enti in gioco". Lo dice l'amministrazione comunale di Salemi in replica al M5s.

"Su quei progetti gli iter procedurali proseguono con estrema lentezza per motivi di certo non imputabili al Comune di Salemi, che ha sempre spinto al meglio per una accelerazione delle procedure e che ha anche messo a punto un'intesa con il Provveditorato opere pubbliche per la validazione dei progetti, come richiesto dalla Regione", aggiunge l'Amministrazione.

"I tempi per la realizzazione dei progetti saranno quelli richiesti dall'ordinamento della pubblica amministrazione, da parte nostra non possiamo che auspicare una semplificazione delle procedure", conclude l'Amministrazione.