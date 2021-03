Nuovi locali in via Vittorio Emanuele per “Segreti” a CVetrano

di: Redazione - del 2021-03-27

Completato il trasferimento del negozio “Segreti" nella nuova ed elegante sede di via Vittorio Emanuele 114 a Castelvetrano.

Nel nuovo negozio non mancheranno le nuove proposte di intimo e mare sia per uomo che donna e in più l’abbigliamento da 0 a 16 anni con le migliori griffe.I titolari ricordano che la nuova sede si trova all’angolo con la via Bettino Ricasoli a poche decine di metri dalla precedente.

Troverete aperto “Segreti” anche le domeniche dalle 17:00 alle 20:00.

Sicuramente “Segreti”, con la sua lunga attività di gestione professionale, non è più un “ segreto” ma anche questa volta ci sarà molto da scoprire per i suoi affezionati clienti.