"La caduta, poi il ricovero e la degenza nell'RSA di CVetrano. Struttura d'eccellenza da valorizzare sempre di più"

Un incidente durante l’orario di servizio, la degenza positiva presso l’R.S.A., e la professionale accoglienza da parte del personale hanno spinto l’agente di P.M. di Castelvetrano

Rosaria G. Cuttone a scrivere una emozionante lettera di ringraziamento che riportiamo di seguito: Mi chiamo Rosaria Cuttone, appartengo al Corpo della Polizia Stradale di P.M. di Castelvetrano, orgogliosa, come tutti i miei colleghi, di farne parte.

Un lavoro il nostro, dove "la pazienza, le esperienze e il rischio" sono le virtu' che mantengono alta la nostra dignità, nonostante le critiche e le offese spesso ricevute. Con grinta affrontiamo le varie vicende che accadono giornalmente nella nostra città, cercando sempre di mantenere una presenza costante sul territorio, guidati da chi riesce con responsabilità e fermezza a gestire situazioni di responsabilità difficili e costanti.

10 Novembre 2020. Era un martedì come tanti, mentre assieme al collega, in pattuglia automontata, si eseguivano gli ordini, come da servizio assegnato, quel giorno, ci recavamo presso la Piazza Ciaccio Montalto a Castelvetrano, per l'abituale controllo di routine e per effettuare accertamenti, ripristino e sanificazione dei luoghi, dopo lo svolgimento del mercato rionale.

Ma quel martedì, purtroppo, per me, non fu uno come tanti. In una frazione di secondo, mentre svolgevamo il nostro dovere, per colpa di un avvallamento sul manto stradale, mi ritrovai riversa a terra, provocandomi così, una frattura complessa.

La mia solita routine era cambiata. Nell’immediato, il collega, si attivò chiamandi i soccorsi e il Comando per informare dell’accaduto. Nonostante il periodo Covid e con l'aiuto del collega Gino Bonavita, con cui ero di pattuglia quel giorno, e di tutto un Comando attento alla tutela di tutti i cittadini, i soccorsi arrivarono di lì a poco, per essere soccorsa e trasportata in Ospedale, soccorsa da Operatori professionale ed efficienti, che hanno svolto e svolgono sempre con costanza e con attenzione, professionalità il proprio lavoro.

Il mio, purtroppo, si è rivelato un lungo percorso. Infatti, dopo un'attenta ma breve degenza Ospedaliera, purtroppo, dovendo tornare a casa, dove mi aspettava un periodo faticoso, in un periodo come questo, che non ha pietà per nessuno, vista la frattura e il bisogno di lunghe cure, immobile su un letto, ho chiesto di poter essere trasferita nella struttura vicina, R.S.A. dove, poi, trasportata dall'ambulanza, mi hanno accolto, prendendosi cura di me, come di tutti i pazienti presenti nella struttura.

La mia degenza nella struttura, R.S.A., si è rivelata importante per la mia salute e non è stata certo cosa da poco prospettando su un lungo periodo. Circa 60 giorni di degenza supina su un letto con terapia a seguito.

Oggi posso, raccontarlo. Ringrazio tutto il personale Medico e Amministrativo dell’Ospedale di Castelvetrano “Vittorio Emanuele”, perche grazie al loro attento lavoro, cercano di mandare avanti una struttura Ospedaliera importante, sono efficienti e professionale, posti in un punto strategico nel territorio della Valle del Belice a salvaguardare tante vite umane.

Dedico queste poche parole, che sono niente in confronto a quanto ho ricevuto, a tutto il personale, dell’Ospedale di Castelvetrano “Vittorio Emanuele”, al personale delle Ambulanze, del Pronto Soccorso, all'equipe Medica del reparto Ortopedia guidato dal Primario Dr. Martinico che mi ha operata, alla Dr.ssa R. Cuttone, Michele Buonafede sala gessi, D. Mimmo Celia, Dr. La Rosa, alla Caposala, al tutto il personale infermieristico e al Personale O.S.S. , un personale costantemente presente e pronto alla cura e a beneficio del paziente.

Un ringraziamento in particolare all’R.S.A. (Residenza Assistenziale Sanitaria), una struttura di degenza la quale, pur strutturalmente pronta, accoglie 30 pazienti circa ed è, purtroppo, poco valorizzata. Con tante peripezie il poco personale in servizio presente, sia di ruolo, che, purtroppo, con un contratto parziale e a termine, con passione e sacrificio si dedica costantemente alla cura dei pazienti che hanno bisogno di assistenza e cure H24, cure, per la degenza e riabilitazione.

Una struttura del tutto completa, fornita anche di una piccola palestra e tanto altro, ma soprattutto, completa di un personale efficiente, attento e professionale, che svolge il proprio lavoro con amore e dedizione per i pazienti, mettendoli a proprio agio, rendendo la loro degenza meno dolorosa e traumatica.

Ringrazio mille volte il personale che fa bene il proprio lavoro, dal personale medico, infermieristico, al quello delle pulizie. Una squadra, che mantiene orgogliosamente una struttura dove la cura dei pazienti è il biglietto da visita, un valore il loro per il quale non ci sono ricchezze materiali con cui ripagare. Un lavoro, il loro, attento e meticoloso che ha come principio e soddisfazione la salute del paziente.

Un Plauso va alla R. S. A.. Dal primario Dr..ssa LoTà, Dr. Marino, ai Fisioterapisti Giacomo Tonino e Filippo, Infermieri: Fabio, Anna, Giovanna, Giuseppe, Lucrezia, Nina, la CapoSala AnnaMaria, il personale OSS Enzo, Erina, MariaConcetta, Sebastiano e Giuseppe. Spero di non aver dimenticato nessuno.

Onorata di avervi conosciuto, ricorderò i vostri volti, uno per uno, e sarete impressi per sempre nel mio cuore.

Dio vi ha benedetti donandovi una grande vocazione “La salute del paziente” ed anch’io fra i tanti ne sono stata testimone.

Rosaria G. Cuttone