Il lettore scrive, Sager risponde. Bonifica in via A. Mario. Abitazione "liberata" dai rifiuti abbandonati

di: Redazione - del 2021-03-29

In seguito al nostro articolo, in merito alla segnalazione di un nostro lettore sulle condizioni della via Alberto Mario e della preoccupante catasta di rifiuti davanti l’abitazione di una signora della strada ( clicca qui per leggere l'articolo ), l’amministrazione ha avvisato la Sager, la ditta che si occupa della raccolta differenziata sul territorio castelvetranese, per una bonifica.

Dalle foto, si evince nettamente che la pulizia ha ripristinato il decoro e la decenza. Ma, resta l’interrogativo su quanto durerà lo stato attuale.

A supporto della ditta, sono intervenuti i volontari del collettivo ambientale spontaneo guidato da Emanuela Indiano, che hanno abbellito l’area con dei vasetti colorati e delle pedane decorate, volti a sensibilizzare la comunità.

In questi giorni, inoltre è stata avviata una campagna massiccia di multe ai trasgressori, immortalati da quelle poche telecamere in dotazione alla polizia municipale.

“Dai molti video a disposizione della PM, - scrive l’assesssore Cappadonna sul suo profilo di un social network - ciò che si riscontra è che gli abbandoni provengono dagli stessi residenti, molto spesso giovani e tantissime donne, gente del luogo. La domanda è perché? Perché uscire se la spazzatura viene giornalmente ritirata? A tutti quelli che invocano maggiore presenza di turisti, voglio rammentare che il turista non ama i luoghi sporchi ed indecorosi. Finiamola con questa omertà, se volete bene alla vostra città, se volete lo sviluppo economico. Denunciate.”