Nuova sede per Non Solo Sport a CVetrano. Giovedì l'inaugurazione dei nuovi locali

del 2021-03-30

La Direzione di Non Solo Sport comunica ai clienti che è pronta ad accogliere la clientela con nuovo e moderno locale poco distante in linea d'area dal Centro Commerciale in via Caduti di Nassiriya a Castelvetrano.

Ampio assortimento di brand nazionali ed internazionali, con tutte le nuove tendenze nel mondo sportswear con un rapporto di fiducia con i clienti ed uno Staff affiatato e competente che da anni segue i clienti nella scelta dei migliori prodotti.

Non vogliamo svelarvi troppo, vi aspettiamo numerosi in Via Martiri di Nassiriya. L'apertura al pubblico è prevista a partire Giovedì 1 Aprile.