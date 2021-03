Personale ATA graduatorie 2021/2023: al via inoltro delle domande nelle sedi Form.Progress

del 2021-03-29

L’Associazione Culturale Form Progress è un’organizzazione no-profit che si occupa di orientamento formativo ed universitario. L’esperienza, maturata in diversi anni di attività, ha permesso l’acquisizione di competenze specifiche di settore, grazie anche al supporto del sindacato Snals.

L’associazione con sede legale a Partanna, in concomitanza dell’aggiornamento/inserimento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/2023, renderà possibile l'inoltro delle istanze nella sedi di zona:

- PARTANNA via Francesco Crispi 40. Info al 393-8579957;

- CASTELVETRANO via Girolamo Savonarola 29. Info al 391 3072790;

- ALCAMO viale Europa 77. Info al 351 9283063.

Le sedi saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 19:30 e il venerdì dalle 9:30 alle 12:30.

Per poter effettuare un rapido invio delle domande, si invita tutti quanti a recarsi presso la sede più vicina con le credenziali di accesso al portale Miur Istanze on line o, in alternativa, con le credenziali SPID e i titoli da inserire.

Le istanze potranno essere inoltrate entro giovedì 22 Aprile, si consiglia di fissare un appuntamento per evitare lunghe attese.