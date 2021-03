Il lettore scrive: “Il parco giochi di Triscina merita più attenzione. Comune intervenga”

di: Redazione - del 2021-03-30

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione del lettore Antonino Sinacori, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare lo stato di degrado in cui versa il parco giochi di Triscina.

Queste le sue parole:

"Oggi ho voluto portare le mie figlie a Triscina, io non ho casa lì, ma mi legano tanti ricordi a quei chilometri di spiaggia dorata. Il ricordo di mio nonno, il ricordo di quando ero bambino.

Negli Anni ‘80/‘90 non avevamo tanto, c'era il Selene, il Bar Boomerang, il Bar Alan e poco altro, ma ci divertivamo, e vi assicuro che ci divertivamo tanto.

Transitando dalle parti del Bar Mille Luci le mie bimbe notano una gigantografia di due buffi personaggi e mi chiedono: “Papà ma chi sono?”.

Io divertito mi fermo e le faccio scendere, “Sono Franco e Ciccio” esclamo. La mia faccia divertita da lì a poco scompare, in un attimo mi accorgo della triste realtà. Castelvetrano è una città in degrado che cade a pezzi. Non c’è amministrazione che tenga o che faccia la differenza.

Uno pseudo parco giochi lasciato all’abbandono, zero cure, zero interesse. Solo desolazione e miseria. Sconcertante. Questo è quello che siamo diventati.....il nulla".