CVetrano festeggia i 100 anni di nonno Giuseppe

di: Francesca Caprarotta - del 2021-03-29

Compie cento anni Giuseppe Corso, un nonnino arzillo che vive a Triscina. Nato il 29 marzo del 1921, cresce senza un padre e purtroppo all’età di 17 anni, rimane orfano di madre. Dopo aver preso la patente per autocarro, a 20 anni inizia a lavorare per un’azienda che si occupava della fornitura di carburante. Nonno Giuseppe ha fatto parte di un team che riforniva auto da corsa che si svolgevano a Castelvetrano. In seguito ha avviato un’attività per la rivendita di bombole di gas per cui è molto conosciuto.

Padre amorevole ed affettuoso, ha avuto ben 4 figli da Caterina, di cui è rimasto vedovo. Circa 20 anni fa, il nonnino ha deciso di trasferirsi a Triscina, dove vive attualmente, in totale autonomia. I figli, disponibili ed orgogliosi del padre longevo, gli hanno donato 9 nipoti e 5 pronipoti. Il suo segreto di longevità è stare all’aria aperta, mangiare e bere di tutto. Ancora oggi, prepara con le sue mani un limoncello fenomenale. Mangia le verdure del suo orticello, e ha anche le galline.

Il signor Giuseppe Corso ha ricevuto la visita del primo cittadino, il sindaco Enzo Alfano.

La redazione di Castelvetranonews gli augura altri cento di questi giorni!