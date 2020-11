Colpo di fucile “accidentale”? L’accusa per Favara è di omicidio colposo. Le indagini continuano

del 2020-11-30

Cambia l’imputazione per Gaspare Favara attualmente in carcere per omicidio colposo. Il Favara ha spiegato come sono andati i fatti parlando di un incidente. Intanto la famiglia di Favoroso chiede giustizia e ha dato mandato all’Avv Giuseppe Ferro di Castelvetrano per seguire le fasi processuali. Si dovrà capire perche Enzo è stato trovato in campagna soltanto con gli slip e se il colpo è stato intenzionale o meno. Le indagini sono serrate. Favara è difeso dall’Avv. Massimo Mattozzi.

Intanto anche il suocero di Favara, Alfonso Sorrentino è indagato. Il sospetto è che possa aver aiutato Favara nel tentativo di occultamento del corpo di Vincenzo Favoroso. Commozione e pianti durante le esequie funebri. Anche la mamma, a causa del dolore e dello strazio per la perdita del figlio, ha avvertito un malore ed è stato necessario l'intervento del 118.