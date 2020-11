Colpo di fucile “accidentale”? L’accusa per Favara è di omicidio colposo. Le indagini continuano

del 2020-11-30

Cambia l’imputazione per Vincenzo Favara attualmente in carcere per omicidio colposo. Il Favara ha spiegato come sono andati i fatti parlando di un incidente. Intanto la famiglia di Favoroso chiede giustizia e ha dato mandato all’Avv Giuseppe Ferro di Castelvetrano per seguire le fasi processuali. Si dovrà capire perche Enzo è stato trovato in campagna soltanto con gli slip e se il colpo è stato intenzionale o meno. Le indagini sono serrate. Favara è difeso dall’Avv. Massimo Mattozzi.