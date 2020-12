CVetrano, raccolti i rifiuti post trasloco che si trovavano presso l'ex sede Agenzia delle Entrate

del 2020-12-01

Sono stati raccolti i rifiuti che si trovavano nello spazio dietro la vecchia sede dell'Agenzia delle Entrate di via IV Novembre e l'area è stata bonificata.

Nei giorni scorsi, come vi avevamo raccontato , alcuni lettori avevano segnalato la presenza di questi rifiuti che erano stati prodotti in seguito al trasferimento dell'ufficio in via Sardegna nei locali dell'ex Tribunale. I rifiuti si trovavano li da circa un mese.

Il Direttore dell'ufficio territoriale si è attivato con l'Amministrazione comunale al fine di fare rimuovere lo scempio li presente.