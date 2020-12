Partanna, presentato il calendario 2021 "Partanna 'mpinta a mala banna"

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-02

Questi tempi segnati dalla pandemia abbiamo visto scene tristi, ma anche immagini che invece fanno sperare. Ai nostri occhi sono apparse immagini di condivisione: di chi ha poco con chi ha ancora meno. Il tempo presente è venato di un’umanità ritrovata, ancora più evidente in comunità più piccole, come quella partannese. Che poi, Partanna, quanto a umanità, parte avvantaggiata.

Un’immagine che potrebbe colpire i fruitori più attenti del calendario cucito insieme e presentato dall’Associazione “Partanna ’mpinta a mala banna”, su Facebook “Sei di Partanna se…”, è la cesta di pane che Provvidenza Nastasi lasciava davanti alla porta del pastificio della Fontana. Per i poveri, affinché non mancasse loro nulla. E la cesta doveva essere sempre piena. A li puvireddi lu pani ‘un ci àv’a mancari.

Nessun imprenditore partannese ha mai lavorato soltanto per sé. Per il fatturato. Per la ristretta cerchia familiare.

A leggere le storie raccolte in questo calendario, appare chiaro un elemento che accomuna tutti: è la voglia di fare qualcosa per il territorio, per la città, per gli altri. Come se noi partannesi volessimo dimostrare che possiamo fare tanto, e dunque facciamo anche più del possibile proprio per recuperare il terreno che ci è stato imposto dai pregiudizi verso le piccole realtà del Meridione.

Arretratezza economica e culturale? Incapacità imprenditoriale? Voglia di puntare al posto fisso solo per lavorare meno possibile? No, proprio no. Le storie parlano chiaro. Gli imprenditori partannesi contano sulla qualità, sulle caratteristiche della terra da cui fanno germogliare i loro prodotti, sull’amore per il loro lavoro, sulla capacità di farsi punto di riferimento per i concittadini. Per dimostrare che dalla loro terra possono tirare oro.

Sono piccole storie, ma possono accompagnare il nostro anno. Sono piene di spunti per i giovani e di ricordi per i più grandi. Mettono insieme generazioni diverse, visto che molte delle realtà imprenditoriali illustrate sono gestite dai nipoti di chi li aveva create.

Troverete, in queste pagine, spunti utili per ripartire, pensando che anche Provvidenza Nastasi aveva davanti tempi difficili, quando lasciava fuori la sua cesta. Le immagini, le parole, l’umanità che traspare dalle storie che trovate nelle pagine del calendario, tutto questo è stato raccolto e pensato per un anno che, lo speriamo con tutto il cuore, sia quello della risalita dall’abisso.