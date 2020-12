di: Comunicato Stampa - del 2020-12-02

Diramata dalla Protezione Civile allerta meteo per la giornata di oggi fino alle ore 24:00. In caso di rovesci o temporali prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi in prossimità dei corsi d'acqua. Si invitano i cittadini alla prudenza.