Gli Assessori Cappadonna e Barresi replicano agli ex grillini di “Bene comune” sul Regolamento per guardie ambientali

del 2020-12-01

In risposta al comunicato del 28/11/2020 dei consiglieri di “Bene comune” è opportuno fare alcune adeguate precisazioni. In base ai lavori della V Commissione Consiliare, dai verbali si evince che si sono ripetuti diversi incontri in cui i consiglieri di opposizione avevano diverse opinioni a riguardo.

Quando ,come da Verbale n°05 del 22/10/2019 della quinta Commissione, viene presentato per la prima volta il Regolamento degli Ispettori ambientali dalla Presidente Mandina, il Regolamento fu oggetto di piccole modifiche e integrazioni da parte dei Consiglieri presenti ( Milazzo, Livreri, mandina, Craparotta, Coppola, Campagna). http://comune-castelvetrano-old.it/file/130165/verbali-5_5_22_10_2019.pdf

Successivamente i lavori proseguirono e durante una Commissione fu richiesto l'intervento del dott. Caradonna per approfondire la lettura di alcuni articoli in cui erano state apportate modifiche da parte dei consiglieri. c http://comune-castelvetrano-old.it/file/130188/verbali-5_6_29_10_2019.pdf.

Nel Verbale n°11 del 18/12/2019. A fine lavori il Regolamento fu approvato con i voti favorevoli dei Consiglieri: Mandina, Craparotta, Caldarera, Livreri, Coppola; voti contrari: Milazzo, Campagna e Viola. Presentato a maggio in CC fu ritirato per un difetto di presentazione.( http://comune.castelvetrano.tp.it/wp-content/uploads/2020/02/Verbale-V-C.C.P.-n.11-del-18_12_2019.pdf )

Quando il 5/10/2020 la quinta Commissione si riunisce nuovamente per discutere della Delibera N. 133 del 24/07/2020, inerente l’istituzione degli ispettori ambientali volontari, su richiesta dei consiglieri Campagna, Coppola , Viola e Milazzo il regolamento della Delibera viene confrontato con quello proposto dalla commissione, che si riunisce nuovamente il 14/10/2020 e verifica che il regolamento è identico al precedente.

La commissione in quella occasione si è confrontata con il Dott Caradonna sugli articoli proposti dal Presidente Mandina , il quale ha espresso l’opportunità di avere due regolamenti separati : ispettori ambientali e guardie zoofile essendo giuridicamente differenti. Nessuna domanda ulteriore viene fatta dai consiglieri al dott. Caradonna, nessuna eccezione venne sollevata e nessuno richiese la presenza degli Assessori per ulteriori chiarimenti.

A fine commissione i voti favorevoli furono: Caldarera, Craparotta, Mandina, Livreri e Coppola, astenuti Viola e Campagna. https://comune.castelvetrano.tp.it/wp-content/uploads/2020/11/verbale-V-C.C.P.-n.10-del-14_10_2020.pdf

Si ricorda ai consiglieri del Bene comune che le commissioni hanno funzioni preparatorie ed istruttorie, hanno potestà di iniziativa, discutono e possono chiedere la presenza del Sindaco, degli assessori, dei Capi di direzione per ottenere informazioni, chiarimenti e documenti sugli oggetti in discussione, cosa che avrebbero avuto modo di fare soprattutto avendo la possibilità di interfacciarsi con il Capo direzione di competenza.

Perché non lo hanno fatto? Perché la signora Coppola prima vota favorevolmente e in aula consiliare cambia idea. La sua idea quale era? Per capire davanti a chi siamo. Infatti in aula ecco che il gruppo Bene Comune solleva dubbi, non avendo comunque durante tutte le riunioni in commissione chiesto spiegazioni, precisazioni, rettifiche o aggiustamenti. Anzi ha VOTATO POSITIVAMENTE.

Non una sola volta, ma per ben due, la consigliera Coppola ha votato favorevolmente il regolamento degli ispettori ambientali, per poi in Consiglio Comunale “cambiare idea” e votare negativamente. Rinviamo al mittente la frase “In generale, atteggiamenti che sembrano ormai prendere in giro non solo i Consiglieri, ma anche i cittadini, con dubbia rappresentazione della realtà e denigrazioni gratuite”.

Su una cosa diamo ragione ai consiglieri di Bene Comune “Una seria e responsabile Politica non omette, non nasconde, ascolta, si confronta, accetta i suggerimenti e, soprattutto, ammette gli sbagli” .